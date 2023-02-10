Украина ожидает от "Рамштайн-9" много оружия, - Маркарова
Об этом сообщила в интервью Укринформу посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
"Можно было бы просто ответить: мы ожидаем очень много оружия", – прокомментировала дипломат ожидания от встречи в Брюсселе.
Она назвала работу этого формата "чрезвычайно важным инструментом" многостороннего сотрудничества, обеспечивающего оборонную поддержку Украины. В то же время, по ее словам, коммуникация в этой сфере между Киевом и партнерами проходит постоянно на всех уровнях.
"Поэтому (следует – ред.) ждать новых сообщений. Какими они будут - вы же знаете, мы никогда не говорим заранее, но работаем над тем, чтобы найти гораздо больше возможностей", - отметила посол.
Маркарова также подчеркнула, что чем больше возможностей будут иметь ВСУ, чем быстрее Украина будет побеждать и освобождать собственные территории, тем быстрее придет мир.