Новости

Об отправке Украине систем ПВО SAMP-T будет объявлено в ближайшие дни, - Мелони

3 53115
мелоні
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердили передачу Украины систем противовоздушной обороны SAMP-T вместе с Францией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Однозначно да, мы уже некоторое время участвуем в совместной работе с Парижем в очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно", - сказала премьер Италии.

Относительно отправки самолетов в Киев, Мелони отметила, что Италия "готова выполнять свою роль на 360 градусов". При этом она не захотела давать дополнительные комментарии.

Мэлони совершенно не согласна с тем, что военная помощь от партнеров ведет к эскалации войны России против Украины.

Также читайте: Украинская ПВО могла сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией, но не сделала это из-за угрозы населению, - Воздушные силы

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Мелони - умничка!!
  • Олександр Петров e41a1d01
    Пані Мелоні, щиро дякуємо за допомогу.
  • Alex Sav 8157c114
    Чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, боротися за батьківщину готові 11%, - опитування

    бу-га-га
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости