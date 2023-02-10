Об отправке Украине систем ПВО SAMP-T будет объявлено в ближайшие дни, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони подтвердили передачу Украины систем противовоздушной обороны SAMP-T вместе с Францией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Однозначно да, мы уже некоторое время участвуем в совместной работе с Парижем в очень важном для Украины вопросе. Я думаю, что мы продвигаемся быстро и в ближайшие дни мы сможем объявить об этом окончательно", - сказала премьер Италии.

Относительно отправки самолетов в Киев, Мелони отметила, что Италия "готова выполнять свою роль на 360 градусов". При этом она не захотела давать дополнительные комментарии.

Мэлони совершенно не согласна с тем, что военная помощь от партнеров ведет к эскалации войны России против Украины.

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