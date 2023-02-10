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Швейцария запретила Испании передать Украине две зенитные установки

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швейцарія
Власти Швейцарии ответили отказом на просьбу Мадрида о передаче Украине зенитных установок швейцарского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

"В Женеве сослались на закон, запрещающий реэкспорт военного оборудования в страны, где происходит внутренний или международный вооруженный конфликт", - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, в январе Испания обратилась с просьбой разрешить ей отправить в Украину две 35-мм зенитные установки, так как закон Швейцарии о военных материалах не позволяет экспортировать военные материалы, если страна назначения принимает участие во внутреннем или международном вооруженном конфликте.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    та розберіть на запчастини і продайте ,як гуманітарну допомогу
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    Чему удивляться! История повторяется! Швейцария разбагатела на золоте убиенных евреев!
  • Hanka Panyanka
    фу, це ганьба..., країна яка не підтримує боротьбу проти агресії, підтримує агресора, це не нейтральність, тут не може бути якоїсь 3 позиції..
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