Кабмин уволил пять заместителей главы МВД и первого заместителя министра экономики
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины уволено:
-Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;
- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
-Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;
- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;
- Рабийчук Ольгу Александровну с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - рассказал он.