Кабмин уволил пять заместителей главы МВД и первого заместителя министра экономики

Правительство уволило с должностей пятерых заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики Дениса Кудина.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволено:

-Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;

- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;

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-Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Рабийчук Ольгу Александровну с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - рассказал он.