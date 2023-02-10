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Кабмин уволил пять заместителей главы МВД и первого заместителя министра экономики

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кабмін
Правительство уволило с должностей пятерых заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики Дениса Кудина.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволено:

-Кудина Дениса Игоревича с должности первого заместителя Министра экономики Украины;

- Акопян Мэри Андраниковну с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Бондаренко Игоря Павловича с должности заместителя Министра внутренних дел;

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-Гончарова Сергея Михайловича с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Драпятого Богдана Евгеньевича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины;

- Павличенко Екатерину Владимировну с должности заместителя Министра внутренних дел;

- Рабийчук Ольгу Александровну с должности заместителя Председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - рассказал он.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    5 заступників? Що вони там заступають? Корито один одному?
  • AbOriginal_UA
    У каждого своё направление!
    Смотрящий за:
    - нелегальным металлом, торговлей
    - подакцизными товарами
    - наркотой
    - игорным бизнесом
    - притонами и т.п.
    Контролируют, собирают, несут наверх ....
  • Winston Churchill
    А охранники,секретутки,мерсы,блатные офисы,жирные зарплаты,премии,мутные схемы и находящиеся под их крышей аферисты останутся?
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