Из-за войны Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ, - Шмыгаль

Из-за войны Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общей сложности из-за постоянных атак поврежденными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. Если добавить к этому факт оккупации части наших энергообъектов, то Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер отметил, что каждую вторую подстанцию "Укрэнерго" атаковали за четыре месяца.

"Несмотря на этот террор, большинство украинцев остаются с теплом, водой и светом. Ремонты продолжаются, ресурсов для завершения зимы достаточно, генераторы поступают, энергетическое оборудование от партнеров уезжает".

Десятки атак ракетами и дронами-шахедами, 123 дня энергетического терроризма. Мы выстояли и успешно завершим этот отопительный сезон", - подчеркнул Шмыгаль.

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