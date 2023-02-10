"Погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", - разведка Эстонии о начале наступления РФ
Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Гросберг отметил на пресс-конференции в минобороны Эстонии, что "по сравнению с предыдущей неделей активность боевых действий возросла", и что "инициатива в определенной степени перешла к россиянам". По его данным, давление на ВСУ "очень сильное" как в Донецкой, так и в Луганской областях, однако "существенных изменений на линии столкновения нет".
Как он считает, наступательным действиям россиян мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть почве. В Луганской области среднесуточная температура держится около нуля, а на юге сохраняется плюсовая температура.
"Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", – сказал Гросберг.
По информации эстонской разведки, самым "горячим" участком остаются окрестности Бахмута. Гросберг также выделил активизацию действий РФ в направлении Лимана и то, что Россия собрала большое группирование в Запорожской области и на окраинах Угледара.
Глава разведки также считает, что хотя российские подразделения продолжают тренироваться в Беларуси, наступление с ее территории в ближайшее время маловероятно.