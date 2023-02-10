"Погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", - разведка Эстонии о начале наступления РФ

Российские оккупанты начали наступление в Донецкой и Луганской областях, но обороне ВСУ способствует достаточно теплая погода.

Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Гросберг отметил на пресс-конференции в минобороны Эстонии, что "по сравнению с предыдущей неделей активность боевых действий возросла", и что "инициатива в определенной степени перешла к россиянам". По его данным, давление на ВСУ "очень сильное" как в Донецкой, так и в Луганской областях, однако "существенных изменений на линии столкновения нет".

Как он считает, наступательным действиям россиян мешает теплая погода, которая не дает промерзнуть почве. В Луганской области среднесуточная температура держится около нуля, а на юге сохраняется плюсовая температура.

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"Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ", – сказал Гросберг.

По информации эстонской разведки, самым "горячим" участком остаются окрестности Бахмута. Гросберг также выделил активизацию действий РФ в направлении Лимана и то, что Россия собрала большое группирование в Запорожской области и на окраинах Угледара.

Глава разведки также считает, что хотя российские подразделения продолжают тренироваться в Беларуси, наступление с ее территории в ближайшее время маловероятно.