Россияне обстреляли Волчанск и Богодуховский район Харьковщины, повреждены дома и линии электропередач
1 4010
В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Богодуховскому району Харьковской области. Волчанск рашисты обстреляли из авиации.
Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела села в Богодуховском районе получили повреждения два двухэтажных многоквартирных дома, а также местные коммуникации. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий очередного террора", - говорится в сообщении.
Также Мельник сообщил, что были произведены обстрелы города Волчанск. Предварительно с применением авиации.