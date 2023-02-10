Россияне обстреляли Волчанск и Богодуховский район Харьковщины, повреждены дома и линии электропередач

В пятницу, 10 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Богодуховскому району Харьковской области. Волчанск рашисты обстреляли из авиации.

Об этом сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела села в Богодуховском районе получили повреждения два двухэтажных многоквартирных дома, а также местные коммуникации. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий очередного террора", - говорится в сообщении.

Также Мельник сообщил, что были произведены обстрелы города Волчанск. Предварительно с применением авиации.

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