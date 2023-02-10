Министр спорта Польши Бортничук предложил создать "антипутинскую сборную": На Олимпиаде Россию и Беларусь могут представлять беженцы и диссиденты
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На Олимпиаде Россию и Беларусь может представлять "сборная беженцев и диссидентов". С такой инициативой выступил министр спорта Польши Камиль Бортничук.
Бортничук считает, что компромиссом для Международного олимпийского комитета (МОК) может стать создание команды беженцев, в которую могли бы войти россияне и белорусы, являющиеся открытыми противниками режимов диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В истории Олимпийских игр был прецедент, когда "сборная беженцев" выступила на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.