Новости

Министр спорта Польши Бортничук предложил создать "антипутинскую сборную": На Олимпиаде Россию и Беларусь могут представлять беженцы и диссиденты

2 69951
бортнічук,каміль
На Олимпиаде Россию и Беларусь может представлять "сборная беженцев и диссидентов". С такой инициативой выступил министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Бортничук считает, что компромиссом для Международного олимпийского комитета (МОК) может стать создание команды беженцев, в которую могли бы войти россияне и белорусы, являющиеся открытыми противниками режимов диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В истории Олимпийских игр был прецедент, когда "сборная беженцев" выступила на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Читайте также: Если спортсменов из РФ допустят к Олимпийским играм, только вопрос времени, когда Россия заставит их подыграть пропаганде войны, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Маркиз
    Збірна США з боксу відмовилася від участі у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу через рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) про допуск команди росії до змагань під національним прапором та з гімном країни, повідомляється на офіційному сайті Федерації боксу США.

    Респект американським спортсменам....
  • Oresta Bartka
    І знову пошуки "хароших русскіх"?
  • Вал Кочин 16671b7d
    Під видом "біженців і дисидентів" можна втулити кого завгодно.... Ви що, ще не зрозуміли, хто такі кацапи???
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости