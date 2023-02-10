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Послы G7 призывают возобновить в Украине электронное декларирование

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велика,сімка
Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее возобновление парламентом Украины системы электронного декларирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 надеются на скорейшее возобновление парламентом Украины системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", - говорится в твиттере Группы послов G7.

"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    G 7-знов намагаються заважати госпідарям госпідарювати...
  • Прощай немытая раССея
  • Чайка Київ
    Думаю, панове, прийшов час не закликати, а вимагати. Інакше, пліснява буде звично морозитися.
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