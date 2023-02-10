США готовятся выделить Украине $6 млрд, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу, 10 февраля, одобрил привлечение гранта от США в размере $6 млрд на финансирование государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он напомнил, что для финансирования бюджета на 2023 год Украине нужно $38 млрд. внешней помощи. Приблизительно 11% от этой суммы, или $4,2 млрд, Украина уже получила с начала года.

"Сегодня правительство одобрит привлечение гранта от Соединенных Штатов в размере $6 млрд. Это средства, которые мы направим на социальные программы, образование, медицину", – сказал Шмыгаль.

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Грант поступит через целевой фонд доноров, администрируемый Международным фондом реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от разных европейских стран.