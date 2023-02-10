Бригада морской пехоты получила грузовики DAF и "Старлинки". ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" во время поездки на южный фронт передал вновь бригаде морской пехоты 5 модифицированных грузовиков DAF, а также "Старлинки" и автомобильные шины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы привезли 5 модифицированных автомобилей DAF. Они все разные. На некоторых – тент для перевозки личного состава. На некоторых установлены зенитные установки ЗУ-23-2. Это сегодня 100-й автомобиль DAF. Это и военный тягач, это и артиллерийский тягач, это и тачанка. Для зениток – гораздо более жесткая подвеска, большая грузоподъемность и проходимость. И надежность, там шестицилиндровый дизель, минимум электроники", – пояснил Порошенко.

Морпехам привезли "Старлинки" для обеспечения связи, а также шины на волонтерские бусики и пикапы.

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