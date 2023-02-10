Ситуация в районе Бахмута, Угледара и Кременной, эффективность ПВО и планы РФ: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание уделили защите украинских позиций в Донецкой области - в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной в Луганской области и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

Также было оговорено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группированиями.

Кроме того, на заседании Ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры.

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Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Президентом Владимиром Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.