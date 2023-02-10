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Суд признал незаконными штрафы НКРЭКУ для энергетиков

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суд
Винницкий городской суд по иску "Винницаоблэнерго" признал незаконным и отменил решение НКРЭКУ о штрафах для энергетиков за якобы "несоблюдение" графиков отключений света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Суд подтвердил, что НКРЭКУ безосновательно и необоснованно выдвинула обвинения в адрес винницких энергетиков за несоблюдение графиков отключений в условиях войны, атак на энергосистему и дефицита мощности.

Суд полностью отменил решение НКРЭКУ о наложении штрафа на энергетиков.

Кроме "Винницаоблэнерго" в суд обратились и другие энергетики, которых НКРЭКУ обвинил в отключениях.

Напомним, за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала более 10 облэнерго за якобы "несоблюдение" графиков отключений света после российских ракетных ударов.

Также читайте: Штрафы облэнерго от НКРЭКУ несут больше вреда, чем пользы, - "Умные электросети Украины"

Топ комментарии

  • Tierre
    Я так розумію, суддям світло взагалі не відключають, тому вони клали на всіх інших.
    Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
  • Микола Шафран 6f45bcef
    якийсь там фірташ чи фукс.потирае руки..трошки ермаку скинув і судді зразу правільно просудили
  • Микола Шафран 6f45bcef
    коли судді бачать гроші на украіну вони зразу хер ложать
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