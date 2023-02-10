Лубинец требует от Москальковой информации о смерти украинских политзаключенных Ширинга и Гафарова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о смерти граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова и их причинах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Мир должен знать о системном нарушении российской федерацией прав человека, Женевских конвенций и других норм международного права. В соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны запрещается применение каких-либо мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой, которая находится под их властью", - написал он.

Лубинец заявил, что Россия должна провести эффективное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти политзаключенных Ширинга и Гафарова. А также сообщить о результатах уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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О смерти Ширинга стало известно 7 февраля. Он умер на территории колонии №5 в Новотроицке в Оренбургской области российской федерации. Администрация колонии №5 официально не подтвердила его смерть, но сообщила об этом родственникам.

О смерти 60-летнего Гафарова стало известно 10 февраля. Он скончался в следственном изоляторе Новочеркасска. Гафаров был незаконно лишен свободы и обвинен в якобы участии в деятельности "террористической организации". На момент заключения у него была 3-я группа инвалидности из-за проблем с сердцем. Из-за игнорирования его состояния здоровья и неоказания медицинской помощи Гафаров перенес сердечный приступ в СИЗО и получил 2-ю группу инвалидности.

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"Антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины, неоказание надлежащей медицинской помощи является нарушением основополагающих прав человека, норм международного права и приравнивается к пыткам", - написал Лубинец.

Он также заявил, что в Украине готовят письмо Комитету ООН против пыток. "Россия еще раз показывает, что для нее права человека – пустой звук!", - добавил омбудсмен.

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