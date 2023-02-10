Кабмин решил продавать конфискованные российские активы через аукционы

Правительство утвердило порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной злости России.

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль, порядок определяет, в частности, вопрос использования средств на восстановление, отбор проектов и приоритетность восстановления объектов, прозрачность отчетности, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины также принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства из которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. По словам Дениса Шмыгаля, в госбюджете Украины уже есть 17 млрд грн, конфискованных у российских банков .

"Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность", — отметил Глава Правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и "многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее".

Денис Шмигаль добавил, что аукционы по продажам будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд государственного имущества, таким образом, будет сохранен принцип открытости, прозрачности и конкуренции", - говорится в сообщении.