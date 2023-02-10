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Боррель о российских обстрелах: ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит

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боррель
Европейский Союз будет помогать Украине защищаться до тех пор, пока она не победит.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия снова атакует Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушила воздушное пространство Молдовы. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит", - написал он.

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По словам Борреля, бомбардировка Россией украинских гражданских объектов является военным преступлением, и не останется безнаказанной.

Топ комментарии

  • Al-Goritm Ain-Moment
    "... захищатися, доки не переможе...". Навіть звучить по дурному.
  • Ярема Стогін b9074bab
    Борель то порожнє місце. Пустодзвін. По-простому ********. Він ні за що не відповідає і нічого не рішає і не має впливу на прийняття рішень по озброєннях. Просто відбуває номер, їздить і *******.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Перемогти захищаючись по Боррелю це не встигнути вмерти до того як твій вбивця захекається та впаде від втоми.
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