Боррель о российских обстрелах: ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит

Европейский Союз будет помогать Украине защищаться до тех пор, пока она не победит.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия снова атакует Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие города Украины, а также нарушила воздушное пространство Молдовы. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не победит", - написал он.

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По словам Борреля, бомбардировка Россией украинских гражданских объектов является военным преступлением, и не останется безнаказанной.