Шабунин о массовых обысках на таможне: "Орлы" Татарова из ГБР, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. Вам же нечего скрывать?
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР и СБУ рапортуют о масштабной операции с обысками на таможне.
География широкая, пафосные релизы, фотографии красивые, миллиарды-миллионы немалые.
Знаете, что это мне напоминает? "Наибольшую антикоррупционную операцию" в истории Украины, когда орлы Матиоса-Луценко-Авакова свозили вертолетами в Киев налоговиков.
Тогда в 2017 году тоже все выглядело масштабно. Задержание в 15 областях, 450 обысков с участием 2000 полицейских и 500 прокуроров.
Тогда заявляли о почти 100 млрд. грн. убытков. Впечатляет? Впечатляет.
И что? И чем та "операция" закончилась? Ничем. Вот реально. Просто пшик.
Кого отпустили под залог. В тот же день. Кого отпустили под личное обязательство. Кто-то скрылся.
А знаете, сколько из тех десятков задержанных села? С реальными тюремными сроками – ноль.
Знаете, сколько было возмещено ущерба? Через год Матиос упомянул о 26 млн. грн. из 100 млрд…
Вот примерно такого следует ожидать от нынешних обысков ГБР на таможне. И от недавних – в налоговой.
Вы, кстати, что-то слышали о вручении подозрения даме со списком-желаний? Может о суде по мере пресечения? Вот и оно.
Похоже, что последние активности ГБР\ОГП - это не криминальный процесс и обеспечение справедливости. Это о коммуникационных кампаниях и PR.
Уважаемые, "орлы" Татарова из ГБР\ОГП, пожалуйста, сообщите о судебных заседаниях по мерам пресечения подозреваемым. А не как в прошлый раз…
Время и место заседания суда можно разослать медиа так же, как вы разослали фоточки. Вам же нечего скрывать, правда?" – заявил Шабунин.