США и Великобритания ввели санкции против экс-чиновников Болгарии за коррупцию и действия в пользу РФ

Экс-чиновники и политики Болгарии подверглись санкциям США и Британии за коррупционные действия, которые усилили зависимость страны от российских энергоносителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских государственных чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Под санкции США попали:

- бывший парламентарий и министр энергетики Румен Овчаров;

- бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС) Александр Христов Николов;

- бывший генеральный директор КАЭС и бывший депутат Иван Генов;

- бывший парламентарий, лидер Национального движения русофилов и председатель политической партии "Русофилы за возрождение Отечества" Николай Малинов;

- бывший парламентарий и бывший министр финансов Владислав Горанов.

Отмечается, что Малинов был привлечен к ответственности за взятку судье за разрешение на поездку в Россию в то время, когда ему было предъявлено обвинение в шпионаже в интересах РФ и на него был наложен запрет на выезд. Также санкции введены в отношении организаций и компаний, которые контролируются Малиновым и Горановым.

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Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены в отношении:

- бизнесмена и олигарха Василия Крумова Божкова;

- олигарха и бывшего парламентария Деляна Славчева Пеевского;

- бывшего заместителя главы Болгарского государственного агентства по техническим операциям Илько Димитрова Желязкова.

Санкции в отношении этих трех человек ранее также были введены в США.

В заявлении говорится, что коррупционные действия этих лиц "отражают системную модель личного обогащения за счет болгарского народа, правительства и демократических институтов".