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Россия останется военно-способным противником, даже если проиграет в Украине, - Пентагон

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пентагон
Россия останется военно-способным противником, даже если проиграет в Украине.

Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.

"Россия является серьезной угрозой, это хроническая болезнь. Даже если Россия терпит стратегическое поражение в Украине, она будет оставаться военно состоятельным противником, с которым мы должны правильно оценивать наши планы, операции и возможности, чтобы справиться с ней", - заявила она.

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Топ комментарии

  • Денис Коновалов 0511b81c
    По-перше- не якщо, а коли програє, а по-друге - шоб вона не була ні на шо спроможня, її треба розвалит
  • Alex Dev 0616d21e
    Треба розвалити підорасію та забрати ядерну зброю. А утворені народні республіки хай бодаються між собою.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Якщо вона буде ''військово спроможним супротивником'' то не відчепиться від України.
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