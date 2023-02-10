Россия останется военно-способным противником, даже если проиграет в Украине, - Пентагон
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Россия останется военно-способным противником, даже если проиграет в Украине.
Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Джеффа Селдина в Twitter.
"Россия является серьезной угрозой, это хроническая болезнь. Даже если Россия терпит стратегическое поражение в Украине, она будет оставаться военно состоятельным противником, с которым мы должны правильно оценивать наши планы, операции и возможности, чтобы справиться с ней", - заявила она.