Словакия начинает переговоры о передаче Украине МиГ-29, – премьер Гегер

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе официально попросил Словакию о передаче истребителей МиГ-29. Теперь Словакия начнет переговоры с Еврокомиссией о возмещении этой военной помощи.

Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Эдуард Гегер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, предстоят предметные переговоры о том, как может состояться передача самолетов. Причем, переговоры будут идти и с Украиной, и с Еврокомиссией, и с ответственными ведомствами самой Словакии, которые должны определить юридическую процедуру.

Гегер отметил, что эти истребители давно не используются, запчастей на них у Словакии нет, а их ремонтом раньше занимались российские специалисты.

"Украина ни на кого не нападает, а обороняется. Словакия хочет помочь и будет помогать Украине, пока я премьер-министр", - заявил Гегер.

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь, в свою очередь, добавил, что Украине эти самолеты сейчас остро нужны.

"Мы больше не можем использовать эти машины, поэтому давайте разместим их там, где они могут спасти человеческие жизни. И мы все равно вернем часть денег. Но решение еще не принято", – заявил министр.

Также Надь сообщил, что словацкое правительство рассматривает возможность передачи Украине еще тяжелой наземной техники.

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Напоминаем, о своих намерениях передать Украине советские истребители МиГ-29 власти Словакии заявили еще в прошлом году. Однако дальше слов дело не продвинулось. В августе 2022 года эти самолеты окончательно сняли с боевого дежурства и в очередной раз заявили о желании передать их Украине. Словакия хочет получить деньги от Европейского Союза или боевую технику от НАТО.