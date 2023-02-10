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С западными истребителями победа Украины может наступить в течение года, - Ходжес

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Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен согласовать предоставление Украине боевой авиации, которая может способствовать военной победе Киева в войне в течение года.

По прогнозу Ходжеса, без западных истребителей победа Украины также состоится, но в таком случае военный разгром России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень западной поддержки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее она (война) может закончиться", - сказал он, утверждая, что Украина может изгнать российские войска со своей территории до конца года, если получит дополнительную поддержку.

Генерал США пояснил, что беспокойство западных стран из-за подготовки и совместимости взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Киеву "возможности" использовать самолеты. Он в частности отметил Британию за лидерство в предоставлении различных форм военной поддержки Украине.

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Ходжес заявил, что считает единственной "красной линией" для поддержки Штатами Украины присутствие "солдат на земле".

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах" и Устав ООН. Ходжес добавил, что для украинских портов важно сохранить доступ к Азовскому морю через Крым.

Оценивая потенциал нового полномасштабного наступления РФ, бывший командующий войсками США в Европе отметил, что Москва не имеет для этого достаточного количества бронетанковых сил и такое наступление не изменит "общую оперативную обстановку" в Украине.

В то же время Украина "имеет достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", но это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов, отметил Ходжес.

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Топ комментарии

  • stanis nasvaiko
    На х*й вигадувати велосипед? Дайте Україні штук 500 Тамагавків і війна закінчиться за один місяць. (Цього добра в Америці повно!!).
    Ви чекаєте, коли всю Україну перетворять на купу руїн, і всі українці втечуть і чи помруть?
  • V Mel
    Щось цей Бен Ходжес мені Арестовича нагадує. Восени він говорив що боїться що до кінця 2022 року Україна Ростов захопить.
  • 5 копійок
    А з ядрьоною бімбою і війни не було б.
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