Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения, - Spiegel

Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий новых поставок вооружений.

Об этом в пятницу агентству DPA рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, информацию подтверждает издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника DPA, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС - это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

"То, что делают украинцы, очень разумно... Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить", - прокомментировал европейский чиновник.

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На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "Они проинформированы, у них есть контакты". По его словам, с такими возможностями разведки неудивительно, что украинцы могут противостоять России.

В то же время источники DPA в правительстве Германии заявили в пятницу, что немецкая делегация не получала списка желаемого оружия от Зеленского. Зато его получение подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Калласю.

Вполне возможно, предполагает агентство, что канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эмманюэль Макрон не получили список, поскольку они ранее провели переговоры с Зеленским в Париже.