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Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения, - Spiegel

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фон,дер,зеленський,ляєн
Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС в четверг передал списки пожеланий новых поставок вооружений.

Об этом в пятницу агентству DPA рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, информацию подтверждает издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседника DPA, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС - это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.

"То, что делают украинцы, очень разумно... Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить", - прокомментировал европейский чиновник.

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На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "Они проинформированы, у них есть контакты". По его словам, с такими возможностями разведки неудивительно, что украинцы могут противостоять России.

В то же время источники DPA в правительстве Германии заявили в пятницу, что немецкая делегация не получала списка желаемого оружия от Зеленского. Зато его получение подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Калласю.

Вполне возможно, предполагает агентство, что канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эмманюэль Макрон не получили список, поскольку они ранее провели переговоры с Зеленским в Париже.

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  • Чайка Київ
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    По оценкам «Института изучения войны» и других экспертов - точность украинцев уникальна и «почти не имеет рациональных объяснений». Херовые какие-то эксперты, если верят во внерациональное. Точность украинской артиллерии, которую описывают российские военные и наемники (из тех, кто остался жив), имеет как раз весьма рациональные объяснения. Ну, мы все помним приснопамятную переправу через Северский Донец, которую ВСУ раздолбали с невероятной точностью.

    Прежде всего - это система управления огнем «Крапива». Написанная буквально на коленке гражданскими программистами, она произвела революцию в боевом применении артиллерии и стала прорывом, который изменил рисунок войны.

    Как это работает? Раньше координаты цели передавали по рации. Артиллеристы считали полчаса, вычисляя данные для стрельбы. Теперь разведка и другие подразделения, у кого есть такой софт, вносят в приложение координаты цели, их получает ближайшая батарея, которая немедленно открывает огонь - данные получает уже готовые.

    Данные не поступают на какой-то сервер, чтобы храниться там в больших объемах и создавать риск взлома. На каждом планшете хранится ровно то, что нужно его пользователю. Если планшет попадет к противнику, то он не сможет получить данные в полном объеме.

    Среди прочего, в приложении есть навигатор, точная карта с рельефом местности, расположение противника (которое регулярно обновляется) и связь с командными пунктами и соседними подразделениями.

    Так что не надо все это списывать на чудеса господни. Это мозги, плюс технологии, плюс высочайшая мотивация. Россияне даже близко ничего подобного создать не смогли. Такое имеется в армиях других стран, но с куда более сложным функционалом и созданное специально для армии. Здесь же усилиями волонтеров удалось создать программное обеспечение за три копейки, но с поразительными результатами.

    Но! Все это по-прежнему поддерживается волонтерами и на деньги, ими собранные. Государство эту систему не приняло на вооружение. И это странно.
  • Trevo Trow
    Яєць попроси, бо в нас - по 170.
  • 5 копійок
    Оманський договорняк патамушта.
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