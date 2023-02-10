Зеленский в Брюсселе передал лидерам ЕС перечень необходимого Украине вооружения, - Spiegel
Об этом в пятницу агентству DPA рассказал высокопоставленный чиновник ЕС, информацию подтверждает издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам собеседника DPA, запросы Украины были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС - это имело целью усилить давление на отдельные государства, чтобы они оказали больше помощи для противостояния российской агрессии.
"То, что делают украинцы, очень разумно... Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить", - прокомментировал европейский чиновник.
На вопрос, откуда Украина получила информацию о военных запасах стран-членов ЕС, собеседник DPA ответил: "Они проинформированы, у них есть контакты". По его словам, с такими возможностями разведки неудивительно, что украинцы могут противостоять России.
В то же время источники DPA в правительстве Германии заявили в пятницу, что немецкая делегация не получала списка желаемого оружия от Зеленского. Зато его получение подтвердили канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Калласю.
Вполне возможно, предполагает агентство, что канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эмманюэль Макрон не получили список, поскольку они ранее провели переговоры с Зеленским в Париже.