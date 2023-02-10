Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Президент США Джо Байден 22 февраля 2023 года отправится в Польшу.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 10 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой – обсудят двустороннее сотрудничество и поддержку Украины. Также состоится встреча с лидерами Бухарестской девятки.

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Планируется, что Байден выступит с речью, посвященной годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.