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В Киеве и области вечером 10 февраля объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

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В Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за движущихся в регион беспилотников типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА в телеграме.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Также на карте тревоги видно, что тревогу объявили и в Киевской области.

Незадолго до оглашения тревоги в столице СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В Киеве и области вечером 10 февраля объявили воздушную тревогу из-за Шахедов 01

Топ комментарии

  • Robert 9c04fd0d
    кацапи підараси
  • Teo Fran
    Здохни все кацапське коріння!!!
  • tera
    Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам впоперек горла москалі **- чі.
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