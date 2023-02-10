В Киеве и области вечером 10 февраля объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

В Киеве и области объявлена воздушная тревога из-за движущихся в регион беспилотников типа "Шахед".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА в телеграме.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.

Также на карте тревоги видно, что тревогу объявили и в Киевской области.

Незадолго до оглашения тревоги в столице СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.