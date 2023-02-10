Германия отказала Нидерландам в передаче Украине 18 арендованных танков Leopard 2A6
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Правительство Германии отказало Нидерландам в поставке Украине арендованных 18 танков Leopard 2A6.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Оллонгрена, эти танки не находятся на стадии поставки.
"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству в Киеве. Это были военные соображения", - заявила министр.
Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине.