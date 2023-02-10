Германия отказала Нидерландам в передаче Украине 18 арендованных танков Leopard 2A6

Правительство Германии отказало Нидерландам в поставке Украине арендованных 18 танков Leopard 2A6.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Оллонгрена, эти танки не находятся на стадии поставки.

"Правительство Германии решило не передавать эти танки правительству в Киеве. Это были военные соображения", - заявила министр.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине.

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