Украина должна сама решать, когда настанет момент для переговоров о мире, - Белый дом

Соединенные Штаты не отрицают инициативы международных лидеров, стремящихся прекратить насилие в Украине, однако государственное руководство в Киеве и украинский народ сами должны решать, когда настанет момент говорить с россиянами о мире.

Такую позицию высказал в пятницу во время брифинга в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Соединенные Штаты приветствуют любые усилия, которые могли бы привести к прекращению насилия в Украине", - прокомментировал Кирби последние инициативы, высказанные лидерами Индии и других стран по усилению дипломатии с целью достижения договоренностей о мире в Украине.

Кирби подчеркнул, что это должно отвечать целям государственного руководства Украины и быть приемлемым для украинского народа.

"Ничего об Украине без Украины", – добавил представитель Белого дома.

В этом контексте Кирби напомнил, что президент Байден неоднократно отмечал: война может закончиться уже сегодня, и единственное лицо, которое может сделать это – Путин, развязавший масштабную агрессию против Украины.

Читайте также: Иран продолжает поставлять дроны России и планирует углубить взаимодействие с Москвой, - Белый дом

В то же время, продолжил представитель Белого дома, Кремль продолжает запускать крылатые ракеты по критической гражданской инфраструктуре в Украине и пытается заморозить украинцев.

"И поскольку он (Путин. – Ред.) не демонстрирует желание этого делать, очевидно, мы должны обеспечить, что мы можем, чтобы помочь украинцам добиться успеха на поле боя", - отметил Кирби.