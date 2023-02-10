Дрон попал в объект энергетики в Криворожском районе, - ОК "Південь"

Вечером 10 февраля вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона уточнила информацию о сбитых "Шахедах": два дрона были сбиты на подлете к Одесской области над морем, три дрона – на подлете в Николаевскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На Криворожском направлении есть одно попадание в объект энергетической инфраструктуры. Еще один дрон в этом направлении уничтожили силы ПВО.

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По предварительным данным ОК "Південь", пострадавших нет.