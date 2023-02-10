Белый дом об истребителях для Украины: Это суверенное решение каждого государства

В Белом доме прокомментировали решение Великобритании приступить к подготовке украинских военных на истребителях западного образца.

Соответствующий комментарий в пятницу сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это – по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это их решение", – заявил он.

По словам Кирби, предоставление какой-либо сложной военной технологии предполагает определенную подготовку, чтобы этой технологией можно было воспользоваться.

Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot. ", – добавил представитель Белого дома.