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В Беларуси двух "рельсовых партизан" приговорили к 22 годам лишения свободы

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В Беларуси к 22 годам лишения свободы приговорили двух так называемых "рельсовых партизан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Беларуси двух рельсовых партизан приговорили к 22 годам лишения свободы 01

Могилевский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева. Еще один обвиняемый по делу Евгений Минкевич получил срок в 1,5 года и был освобожден по амнистии.

По обвинению молодые люди причастны к сожжению двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге рядом с большим железнодорожным узлом Осиповичи. Климова и Аврамцева признали виновными по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в частности "теракт, государственная измена", "участие в террористической организации".

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Топ комментарии

  • Tierre
    Там 22 года дают за спаленный силовой шкаф ЖД, а у нас за сданные врагу позиции наших воинов дают смешные сроки....
  • Чайка Київ
    Боже, бережи
  • Алекс Корвин
    Жаль пацанов. Лучше бы к нам свалили. А так замучают на зоне белопарашинской области.
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