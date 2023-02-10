В Беларуси двух "рельсовых партизан" приговорили к 22 годам лишения свободы

В Беларуси к 22 годам лишения свободы приговорили двух так называемых "рельсовых партизан".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Могилевский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева. Еще один обвиняемый по делу Евгений Минкевич получил срок в 1,5 года и был освобожден по амнистии.

По обвинению молодые люди причастны к сожжению двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге рядом с большим железнодорожным узлом Осиповичи. Климова и Аврамцева признали виновными по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в частности "теракт, государственная измена", "участие в террористической организации".

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