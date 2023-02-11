Новости

Надеюсь, что 80 танков Leopard 2 будут готовы к отправке в Украину к концу марта, - Шольц

4 16328
leopard
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду, что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он, что 2 батальона, то есть примерно 80 танков Leopard 2, действительно будут готовы к передаче Украине до конца марта, Шольц заявил: "Надеюсь, что, в конце концов, это удастся".

При этом германский канцлер признал, что "будет нелегко". Он отметил, что Берлин пытается продвигать этот вопрос с партнерами.

Читайте также: Германия отказала Нидерландам в передаче Украине 18 арендованных танков Leopard 2A6

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Чому так грубо по відношенню до Канцлера Німеччини Шольца? Він не Президент України і може зовісім відмовитися давати німецькі танки. Нагадую вже 101 раз, що в нас, в Україні, згідно Конституції, за військо відповідає Верховний головнокомандувач - Президент Зеленський, який мав своєчасно подбати не тільки за танки, а за все військо і його озброєння. Чому Ви так не зверталися до нього чотири роки, коли він всі гроші з бюджету України витрачав на "Велике крадівництво"? Чому перекладаєте всю відповідальність то на Шольца, то на Байдена? Вони свої армії оснащали і турбувалися за кожного бійця. До речі, в їх арміях не такі дророгі яйця і картопля, як в нашій.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Звереніться до ковбаски не ліверної, його звати Володя і вимагайте наші танки. Хай їх відкопає з-під асфальту і поставить в стрій. Німці перед відправкою до нас танків, проводять їх ремонт, бо вони не на ходу. Їм війна, на відміну від нас, не загрожувала і вони їх не ремонитували.
  • Super Gut
    Так смішно читати довпойопів, які ніколи не стикалися з військовою технікою на зберіганні, і які корчать з себе експертів у цьому питанні розганяючи зраду. 1.5 місяці на 80 танків - це не так вже і багато. Так що дякуємо Німеччині за допомогу 🇩🇪🇺🇦
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости