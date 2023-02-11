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Пролеты российских ракет над Румынией вряд ли усилят эскалацию между НАТО и РФ, - ISW

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Пролеты российских ракет над Румынией, по всей видимости, не спровоцируют эскалацию между Россией и странами НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ выпустили две крылатые ракеты из акватории Черного моря, которые, как сообщается, пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

Массированные ракетные удары по-прежнему будут создавать периферийные риски за пределами Украины, такие как вчерашние пролеты через воздушное пространство или риск инцидентов с ПВО, как в Польше 15 ноября 2022 года.

По оценке ISW, НАТО и отдельные государства-члены полностью контролируют свои действия и степень эскалации в ответ на случайные или преднамеренные полеты российских самолетов и ракет. Эксперты ISW также считают, что президент РФ Владимир Путин не стремится к войне с НАТО и вряд ли непосредственно рискует эскалацией.

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Топ комментарии

  • Epic boxing
    НАТО боится эскалации, но они не понимают, что такой пассивностью они только ее получат. Чем больше гопник видит как его боятся, тем более наглым он становится.
  • govtva
  • arye z.
    НАТО - це континентальна Європа + Британія + США + Канада.
    Що являє собою континентальна Європа чудово показала Друга Світова. З 1.09.41 Британія почала битися з Німеччиною, а Європа змагалася в тому, хто швидше піднімає руки вгору. Чемпіоном, звісно, була Франція
    І якби не США, то "табір соціалізму" закінчувався на березі Атлантичного океану. Правда вони всі, а Франція насамперед, воліють це не згадувати.
    Минуло 85 років.
    Технологія змінилася, люди не змінились.
    Без підтримки через океан, сама по собі Європа не варта нічого
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