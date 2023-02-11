Россия испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, - разведка Канады

Несмотря на заявления России о якобы дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, на самом деле у российских захватчиков есть свои значительные проблемы со снабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в Твиттер.

"Российская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону, и российские силы в Украине, по всей вероятности, сталкиваются с собственными проблемами поставки", - заявили разведчики.

Отмечается, что "украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, особенно вокруг городов Бахмут и Угледар".

"Россия столкнулась с собственными серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и обратилась к нескольким иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", - отметили в вооруженных силах Канады.

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