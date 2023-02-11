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Россия испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, - разведка Канады

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склад,балаклія
Несмотря на заявления России о якобы дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, на самом деле у российских захватчиков есть свои значительные проблемы со снабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в Твиттер.

"Российская дезинформация часто проектирует российские операционные сложности на украинскую сторону, и российские силы в Украине, по всей вероятности, сталкиваются с собственными проблемами поставки", - заявили разведчики.

Отмечается, что "украинские силы продолжают наносить большие потери наступающим российским подразделениям, особенно вокруг городов Бахмут и Угледар".

"Россия столкнулась с собственными серьезными проблемами с боеприпасами во время войны и обратилась к нескольким иностранным партнерам для поддержки запасов некоторых типов боеприпасов", - отметили в вооруженных силах Канады.

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
    Арестович устроился работать в канадскую разведку?)
  • Артем Легенький
    По перше посилання такого я не знайшов. Навіть у словах "Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях" нічого не йдеться про снаряди до арти. Окрім того навіть якщо нестача є Нам то допоможуть, а кацап ні, бо навряд чи хтось окрім Ірану захоче відійти у історію разом з підо.ращкою.
    І саме головне те що Ми Українці: Сильні, Вільні, Незалежні, а по ту сторону лишньохромосомі кацапи : опущені, безчесті та боягузи - їх унітазом користуватись по року вчити необхідно, що казати за зброю, так що без паніки
  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    Тільки кінчений окацапілий довбойоб називає допомогу цивілізованого світу "подачками"!
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