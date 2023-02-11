Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 11 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 136 880 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составляют:
личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано,
танков - 3267 (+9) ед.,
боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.,
артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.,
РСЗО - 463 (+0) ед.,
средства ПВО - 234 (+1) ед.,
самолетов - 295 (+0) ед.,
вертолетов - 286 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),
крылатые ракеты - 857 (+61),
корабли/катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,
специальная техника – 214 (+3).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.