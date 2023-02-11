Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 136 880 человек.