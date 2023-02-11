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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 11 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 136 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано,

танков - 3267 (+9) ед.,

боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.,

артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.,

РСЗО - 463 (+0) ед.,

средства ПВО - 234 (+1) ед.,

самолетов - 295 (+0) ед.,

вертолетов - 286 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1997 (+27),

крылатые ракеты - 857 (+61),

корабли/катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5134 (+8) ед,

специальная техника – 214 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 136 880 человек (+1140 за сутки), 3267 танков, 2270 артсистем, 6474 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
    1140 дохлих свинособак! Здається це рекорд!
  • Said_
    Таим темпом 150 тисяч до весни наб'ють... А може й до "річниці". Хоча це не так важливо, як те, щоб наших оборонців постраждало якомога менше.
  • ZoV KobZona
    Вчера был урожайный день. Слава ЗСУ !!!
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