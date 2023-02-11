Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Данные по Турции обновил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
"В общей сложности 20 318 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, спасены 80 088 наших граждан. Из региона в другие провинции эвакуировали 91511 пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после землетрясений произошло 1700 афтершоков.
В районе бедствия в Турции работает всего 160 860 человек - спасателей, врачей, волонтеров и другого персонала, задействовано 12 026 единиц техники.
В то же время Al Jazeera информирует, что в Сирии погибли более 3500 человек, многие остаются под завалами.
Правительство в пятницу одобрило доставку гуманитарной помощи через линию фронта, что может ускорить поступление помощи для миллионов людей.
Ранее Всемирная продовольственная программа заявила, что запасы на северо-западе Сирии, контролируемые повстанцами, заканчиваются, поскольку военное положение осложняет оказание помощи.