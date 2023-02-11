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Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 23,8 тыс.

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туреччина,землетрус
Число погибших в результате землетрясений, произошедших 6 февраля, превысило 23 818, в частности, в Турции известно о 20 318 жертвах, в Сирии - о более 3500.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Данные по Турции обновил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"В общей сложности 20 318 граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг, спасены 80 088 наших граждан. Из региона в другие провинции эвакуировали 91511 пострадавших от стихии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после землетрясений произошло 1700 афтершоков.

В районе бедствия в Турции работает всего 160 860 человек - спасателей, врачей, волонтеров и другого персонала, задействовано 12 026 единиц техники.

В то же время Al Jazeera информирует, что в Сирии погибли более 3500 человек, многие остаются под завалами.

Правительство в пятницу одобрило доставку гуманитарной помощи через линию фронта, что может ускорить поступление помощи для миллионов людей.

Ранее Всемирная продовольственная программа заявила, что запасы на северо-западе Сирии, контролируемые повстанцами, заканчиваются, поскольку военное положение осложняет оказание помощи.

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Топ комментарии

  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Землетрясения и коррупция...

    Почему тысячи (а иногда и сотни тысяч) людей по-прежнему гибнут в результате землетрясений - хотя существуют эффективные технологии сейсмической защиты? Один из ключевых ответов: коррупция
    "Строительная отрасль… признана самым коррумпированным сегментом мировой экономики. Коррупция принимает форму взяток за нарушение процессов проверки и лицензирования, а также тайных действий, которые снижают затраты и тем самым снижают качество строительства.

    Сборка здания, от заливки фундамента до нанесения последнего слоя краски, - это [по природе своей] процесс сокрытия, процесс, который идеально подходит для того, чтобы уменьшить или вовсе избавиться от использования дорогих, но важных компонентов конструкции. <…>

    Во время землетрясений последствия десятилетий некачественного строительства проявляются в катастрофических масштабах."

    Полностью https://meduza.io/feature/2023/02/10/pochemu-tysyachi-a-inogda-i-sotni-tysyach-lyudey-po-prezhnemu-gibnut-v-rezultate-zemletryaseniy-hotya-suschestvuyut-effektivnye-tehnologii-seysmicheskoy-zaschity
  • Іван Динисюк
    А не треба було собор Святої Софії в мечеть переробляти і Швеції роги ставити. Карма.
  • ВалентинА ea88f136
    науковці не можуть і НІКОЛИ не могли передбачити подібні катастрофи...
    Люди на таке не здатні 1000%
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