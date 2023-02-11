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США отвергли предложение президента Бразилии де Силвы о переговорах с РФ

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сша,байден,зеленський
США не поддержали предложение президента Бразилии Луиса Силвы о создании группы стран для мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

После встречи с президентом США Джо Байденом Лула заявил, что хочет создать группу стран для переговоров о мире в Украине с участием Китая, Индии, Турции и других стран.

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Кирби заявил, что все хотели бы, чтобы война закончилась прямо сейчас, однако диктатор Владимир Путин показал, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

Он отметил, что это показывает последний массированный ракетный удар россиян по критической инфраструктуре Украины.

Кирби сказал, что США будут продолжать обеспечивать сильную позицию Украины на поле боя, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести потенциальные выгодные переговоры в будущем.

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"Таким образом, президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры и, конечно же, при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент Байден: Ничего об Украине без Украины", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Rino Rino
    Боже, бережи Америку. Дякуємо за підтримку.
  • SuperVsirf .
    Я хочу ще раз звернутись до наших громадян: прозрійте!
    У всіх країнах, де до влади прийшли праві, уряди нас рішуче підтримують. Там, де керують ліваки, мекають про переговори.
    Ніколи не ведіться на обіцянки і гасла ліваків!
  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    На останньому засіданні "Ставки верхового головнокомандуючого", захищаючи міністра оборони Рєзнікова від шквалу критики в його адресу від військових, Зеленський видав прекрасну фразу "Ми накопичували резерви перед війною, але вони закінчились ...".

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    2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
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