Беспокойное утро в Белгородской области: губернатор Гладков сообщает об атаке беспилотников на инфраструктурный объект

Утро 11 февраля выдалось "громким" на Белгородщине. В местных телеграм-каналах сообщали о звуках взрывов.

Тем временем губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - говорится в сообщении.

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