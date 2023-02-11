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Беспокойное утро в Белгородской области: губернатор Гладков сообщает об атаке беспилотников на инфраструктурный объект

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область,бєлгород,бєлгородская
Утро 11 февраля выдалось "громким" на Белгородщине. В местных телеграм-каналах сообщали о звуках взрывов.

Тем временем губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников. Об этом информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками атаковали инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Коли вже по них ракета вжаримо
  • Max Grifon
    Продолжайте наблюдения
  • alexandr shamov
    Не по них - а по бункеру... А вони най платят по репарацiям, постачають в Европу дешевi кориснi копалини та вiдбудовують зруйноване. Та сидять на ножках Буша на баландi...
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