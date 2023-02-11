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Оккупанты выключили интернет на захваченной части Луганщины

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телефон,мобільний
С сегодняшнего дня на захваченной части Луганщины россиянами официально отключен мобильный интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Луганской ОВА.

"Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях, мобильный оператор "МКС" с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет. Хотя в отдельных населенных пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад.

Абонплату за пакет россияне не меняли", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Зато они теперь могут разгаваривать па рузги сколько влезет. Правда только у себя на кухне и шопотом
  • Onufri Zagloba
    Рускій мір.
  • 5 копійок
    Для лоханців є Чебурнет з Яндексом.
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