20 ударных дронов "Shahed" уничтожены вечером 10 февраля, - Воздушные силы
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Вечером 10 февраля 2023 года российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, пуски баражирующих боеприпасов производились с восточного побережья Азовского моря.
"В общей сложности за период с 18:00 по 23:55 силами и средствами Воздушных сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожены 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.