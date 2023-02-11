У ВСУ почти закончились боеприпасы. Тратят по 5 тыс. снарядов в сутки, - замглавы ОП Жовква
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Из-за высокой интенсивности боевых действий у защитников Украины почти закончились боеприпасы. Ежесуточно ВСУ тратят около 5 тыс. снарядов.
Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
"Запасы боеприпасов в Украине находятся почти на нуле. Все очень быстро заканчивается из-за интенсивности боев. Мы нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - отметил Жовква.
По его словам, истребители нужны, в частности, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина пока не способна сбивать.