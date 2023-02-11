Новости

У ВСУ почти закончились боеприпасы. Тратят по 5 тыс. снарядов в сутки, - замглавы ОП Жовква

65 261360
війна,артилерія
Из-за высокой интенсивности боевых действий у защитников Украины почти закончились боеприпасы. Ежесуточно ВСУ тратят около 5 тыс. снарядов.

Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал изданию Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Запасы боеприпасов в Украине находятся почти на нуле. Все очень быстро заканчивается из-за интенсивности боев. Мы нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях", - отметил Жовква.

По его словам, истребители нужны, в частности, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина пока не способна сбивать.

Читайте также: Россия испытывает серьезные проблемы с боеприпасами, - разведка Канады

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Топ Ган
  • Топ Ган
  • Alex Smith bb5fe51c
    И *****,ты зебил,людей запугиваешь?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости