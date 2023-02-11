Нардеп Трухин уехал за границу до начала командировки, которой объясняет отсутствие на заседании ВАКС, - журналист Ткач
Об этом сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, Трухин должен был быть в заграничной командировке с 29 января по 12 февраля. Но он выехал из страны на неделю раньше – 22 января. Вернулся Трухин также раньше, и в пятницу, 10 февраля, уже успел посетить Офис президента.
Также по информации источников в правоохранительных органах, депутат выезжал за границу на Новый год: выезд - 30.12.2022 через пункт пропуска "Краковец" на автомобиле "Фольксваген" р.н. АЕ 6599 КН вместе с Тлустяком Василием. Возвращение в Украину 02.01.2023 на том же автомобиле вместе с тем же лицом", - отметил Ткач.
По его мнению, эта информация может быть полезна Высшему антикоррупционному суду.
Ткач напомнил, что в сентябре 2022 года Трухин получил от САП подозрение в попытке дать взятку полицейским на месте ДТП.
"Дело передали в ВАКС, но Трухин не посещает заседание сначала из-за болезни, а затем из-за командировок", - отметил журналист.