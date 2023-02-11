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Россияне ночью сбросили 4 авиабомбы на Змеиный, - ОК "Південь"

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зміїний
Враг продолжал терроризировать Одесщину ночью. Дважды территория региона атакована авиацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре 2 ракеты воздушного базирования".

Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми ударил в прибрежную зону.

Человеческих потерь и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапчики, не лякайте, вас давно ніхто не боїться. Дочекайтеся весни і здохніть під контрнаступом української армії. Іншого вам не дано. Ніхто не підек на переговори, щоб залишити за вами захопленя території і канал для подачі води в Крим. Прийдеться все віддавати і платити за зроблене вашими дебілами.
  • Urs
    а по Змеиному нафига? Змеи там еще в спячке.
  • Robert 9c04fd0d
    кацапи підараси
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