Россияне ночью сбросили 4 авиабомбы на Змеиный, - ОК "Південь"

Враг продолжал терроризировать Одесщину ночью. Дважды территория региона атакована авиацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре 2 ракеты воздушного базирования".

Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми ударил в прибрежную зону.

Человеческих потерь и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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