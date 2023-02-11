Россияне ночью сбросили 4 авиабомбы на Змеиный, - ОК "Південь"
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Враг продолжал терроризировать Одесщину ночью. Дважды территория региона атакована авиацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".
"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре 2 ракеты воздушного базирования".
Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.
А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми ударил в прибрежную зону.
Человеческих потерь и пострадавших нет", - говорится в сообщении.