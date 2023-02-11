Врачи спасают жизнь 35-летнему бойцу Александру, внутри мозга которого застряла пуля, - гендиректор больницы Мечникова Рыженко
Об этом пишет в фейсбуке генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пуля разломила правый теменный участок черепа и вместе с костными осколками зашла в центр мозга. Огромное кровоизлияние в раневой канал. Четвертый час под микроскопом все: нейрохирурги, анестезиологи, медсестры - спасают жизнь 35-летнего украинца Александра", - написал он.
Рыженко отметил, что ранение смертельно по всем канонам медицины. Но реаниматологи смогли восстановить стабильность и перевести пациента из состояния комы 2 в состояние комы 1.
"И это каждый день, а ночью втрое больше в больнице Мечникова борьба ради спасения жизни", - подчеркнул Рыженко, отметив, что все реанимации и реанимационные залы больницы крайне переполнены.