Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, приближая катастрофу на ЗАЭС. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщает NPR, с начала ноября 2022 года вода хлынула из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзовые затворы гидроэлектростанции, контролируемой российскими оккупантами. Спутниковые снимки показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.
Уровень воды в 2022 году / фото PLANET
Уровень воды в 2023 году / фото PLANET
Такая ситуация опасна, поскольку Каховское водохранилище обеспечивает питьевую воду для сотен тысяч жителей, орошение почти полумиллиона акров сельхозугодий и систему охлаждения Запорожской АЭС.
Местные власти предостерегают, что если уровень упадет ниже 13,2 метра, то работающая на воде из водохранилища система охлаждения ЗАЭС окажется в опасности. С дефицитом воды могут столкнуться жители Энергодара, Мелитополя и Бердянска.
В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии заявило, что ему известно о потенциальном риске, связанном с падением уровня воды в водохранилище.
"Даже несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной и физической безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему будет позволено продолжаться", – заявил гендиректор Рафаэль Гросси.
Метеоролог Дэвид Хелмс заявил, что Россия, по-видимому, потратила несколько месяцев на использование Каховского водохранилища для пополнения сети водохранилищ в Крыму, заполнив все 23 резервуара.
Напомним, Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченного россиянами города Новая Каховка Херсонской области. Эта ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.