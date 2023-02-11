Путин должен проводить новую мобилизацию или сворачивать задачи, - британская разведка
К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Британские разведчики обратили внимание, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что перестает вербовать заключенных в России для войны против Украины.
Данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Вероятно, новости о суровых реалиях войны в Украине дошли до осужденных и сократили количество добровольцев.
Британцы пишут, что ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более заметное соперничество между Пригожиным и Минобороны России.
В сообщении говорится, что регулярная армия РФ, вероятнее всего, теперь задействовала подавляющее большинство мобилизованных россиян.
Российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию, резюмировались в отчете.