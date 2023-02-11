Накануне рашисты повторно атаковали две ТЭС ДТЭК, оборудование существенно повреждено
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Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК "Энерго", которые уже подвергались атакам в тот день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, в результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.
"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. С начала энергетического террора россияне уже 28 раз атаковали ТЭС ДТЭК", - говорится в сообщении.