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Накануне рашисты повторно атаковали две ТЭС ДТЭК, оборудование существенно повреждено

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пожежа,тес,словянськ
Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК "Энерго", которые уже подвергались атакам в тот день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, в результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. С начала энергетического террора россияне уже 28 раз атаковали ТЭС ДТЭК", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Vladyslav Novikov
    Это при том, что денег Ахметова хватит, чтобы нанять частную армию. И устроить (негласно) "большой переполох" в мире для расеянцев.
    Но для этого надо иметь яйца. Крепкие яйца. А у ахметова их нет.

    Так что, ты не Ринат Леонидович, ты даже не Ахметов, ты - туалетная бумага торговой марки "ринат", которой хйло вытирает свою жопу.
    Привыкай, по понтам - "негласный король донбасса", а по факту - трусливая шестерка.
  • Robert 9c04fd0d
    А по факту він ворог,який до України немає ніякого відношення,окрім заробляння грошей.
  • Trofim
    Вже триста раз писалось, що тільки удар на удар, ТЕЦ на ТЕЦ поможе від цього.
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