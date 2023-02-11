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"Атаку" россиян на Затоку официальные источники не подтверждают, - Братчук

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затока,міст
Никакой официальный источник не подтвердил сообщение россиян о якобы ударе по мосту в Затоке морским дроном.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он сказал, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.

"Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации", - отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что это касается ночной тревоги, где оккупанты говорят о якобы атаке "Ониксами".

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"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", - подчеркнул Сергей Братчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, россияне опубликовали в соцсетях видео якобы атаки по мосту в Затоке.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
  • Ярема Стогін b9074bab
    "....якщо це щось було таке, наразі такої інформації немає..." - це весь рівень таких братчуків. Зібрати би цих братчуків-ігнатів-малярок... та решту речників і речниць (мабуть, зібралось би не менше бригади?) та відправити на фронт десь під Бахмут.
  • Дмитрий 297cdebe
    Какая это вообще атака?
    На воде в 10 метрах от моста бахнула лодочка

    Это не может нанести ущерб
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