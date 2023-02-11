Украина станет членом ЕС через два года, членом НАТО - после победы, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО. Зеленский считает, что со временем Украина присоединится к альянсу.
"Мы считаем, что мы будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности является правильным. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я полагаю, что после победы мы будем в НАТО", - заявил глава государства.