Правительство расширило категории госслужащих, которые могут уехать за границу

Кабинет Министров расширил категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут уехать за границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

Теперь, согласно постановлению Кабинета Министров №119 от 10 февраля, женщина, являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим детей до 18 лет, может уехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

Для этого необходимы: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

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Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.