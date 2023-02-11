Россиянка в США пыталась убить украинку, чтобы жить по ее паспорту. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Україна.
Суд установил, что Насырова угостила Цвик куском чизкейка, содержавшего большую дозу успокаивающего.
Присяжные услышали, что в августе 2016 года Насырова, которой сейчас 47 лет, пришла к своему косметологу в Квинсе с упаковкой чизкейка.
Виктория Насырова (слева) и Ольга Цвик (справа)
Она съела два кусочка сама, а третий, отравленный, предложила Цвик. Женщину начало тошнить и она прилегла.
"Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате", - говорится в заявлении прокурора.
На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания, ее переодели в кружевное белье, а вокруг были разбросаны таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась совершить самоубийство.
Когда Цвик вернулась из больницы, она обнаружила, что у нее украли ее украинский паспорт и разрешение на работу в США, а также драгоценности и около 4000 долларов наличными, объяснила прокурор во время вступительной речи.
В остатках десерта обнаружили феназепам, сильное успокаивающее средство, таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.
Суд признал Насырову виновной в покушении на убийство, нападении и незаконном удержани. Срок заключения будет определен в следующем месяце, ей грозит до 25 лет лишения свободы.
Это не первые проблемы Насыровой с законом. В 2015 году Интерпол издал красное сообщение об ее аресте за убийство женщины в России годом ранее. Ее обвиняют в убийстве соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.
Насырову также обвиняют в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала на сайтах знакомств.