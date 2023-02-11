Контрнаступление ВСУ может начаться с Мелитополя, - The New York Times
Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В редакции отмечают, что большинство оккупированной Россией территории находится в пределах досягаемости ракет HIMARS, что заставило оккупантов переместить склады, командные центры и другие критические запасы дальше от фронта.
При этом очевидной целью украинского контрнаступления может стать Мелитополь.
Город расположен на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге.
Издание отмечает, что в случае успешного прорыва Украиной через российские силы, "контроль России над Херсонской областью будет значительно ослаблен".
"Без линий поставки с востока российское подкрепление сможет прибывать только из Крыма гораздо более длинным маршрутом, который тоже находится в пределах досягаемости ракет HIMARS", - отмечается в материале.
В то же время, NYT обращает внимание, что возможности наступления Украины на востоке ограничены, ведь РФ здесь закрепляет свои позиции и налаживает линии поставок еще с 2014 года.
Для наступления Украине необходимо сдержать продвижение России, при этом сохраняя собственный личный состав и технику, отмечает издание.